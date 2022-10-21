В Самаре в рамках комплексного развития территории снесут дома на улице 8-й Радиальной

Под снос попали сразу 14 МКД. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Власти запланировали реализацию проекта комплексного развития территории в Октябрьском районе. Под проект попал участок площадью 4,87 Га в границах улиц Советской Армии, Тихвинской, Гастелло и Ново-Садовой. Информация размещена на сайте мэрии.

Согласно документации, площадку ждет масштабное обновление. Однако перед этим власти снесут расположенные здесь старые дома. В список попали следующие МКД: ул. 8-я Радиальная, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 33. Все они были построены в 1950-1960-х годах.

Помимо домов, под снос попали магазины и гаражи на улицах 8-я Радиальная и Тихвинская.

На реализацию проекта отведено 7 лет. Подготовить документацию по планировке территории нужно в течение 9 месяцев с момента заключения контракта.