В Самарской области 21-23 октября 2022 года пройдут рейды ГИБДД

Особое внимание будет уделено автомобилистам, севшим за руль в состоянии опьянения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В предстоящие выходные 21-23 октября 2022 года на территории Самарской области пройдут традиционные целенаправленные рейды ГИБДД. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

– Особое внимание будет уделено автомобилистам, допускающим управление транспортом в состоянии опьянения. В ходе рейдов будет задействовано максимальное количество личного состава ГИБДД, в том числе руководящего, – рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В полиции напоминают, что пьяные водители караются штрафом и лишаются водительских прав. Отказ от медицинского освидетельствования – не спасение: нарушитель также будет оштрафован и останется без прав. Повторное нарушение грозит уголовным наказанием.