Финансовый эксперт оценил экономическую обстановку в Самаре

Эксперт отмечает, что некоторые виды товаров могут постепенно исчезнуть с прилавков. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Некоторые товары могут пропасть с прилавков самарских магазинов, однако пока ситуация вполне стабильная. Об этом заявил финансовый эксперт Дмитрий Яковенко, пишет 63.ru.

Специалист отмечает, что в дальнейшем вся страна может оказаться в обстановке 80-х годов. Эксперт отмечает, что это произойдет в случае, если санкции в отношении России продолжат действовать. Причиной такой ситуации Дмитрий Яковенко называет тот факт, что промышленные и народные товары поступают из-за границы, однако на территории страны не производятся.

Говоря о конкретных видах товаров, эксперт называет электронику, овощи, фрукты, рис, кофе, итальянские макароны. Все они экспортируются в Россию из зарубежных стран, поэтому постепенно их может стать меньше, уверен специалист.