Самарские таможенники выявили нарушителя, который незаконно пригнал иномарку из Абхазии

В результате автомобилист задолжал более 2 млн. рублей таможенных платежей. Фото: пресс-служба Самарской таможни

Служба по Ульяновской области Самарской таможни возбудила уголовное дело в отношении жителя Ульяновска. Мужчину заподозрили в уклонении от уплаты таможенных платежей. Информацию сообщили в пресс-службе Самарской таможни.

Проверка показала, что мужчина пригнал из Абхазии «Nissan Fuga» под видом транспорта международной перевозки. В документах он числился в качестве ответственного за использование машины. На границе таможня установила срок временного ввоза авто. Его должны были вывезти с территории страны до 10 марта 2021 года, но так этого и не сделали.

А позднее таможенники выяснили, что все это время мужчина использовал иномарку для своих целей. И даже более того – пытался ее продать. В результате нарушитель задолжал таможенные платежи в размере 2 290 560 рублей.

Сочинский суд приговорил жителя Ульяновска к штрафу в размере 100 тысяч рублей. Автомобиль изъят в пользу государства.