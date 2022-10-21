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Общество21 октября 2022 9:46

В Самаре выставили на продажу гостиницу «Азимут Националь» на ул. Фрунзе

Объект оценили в 312 млн. рублей
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Отмечается, что объект как гостиница не действует.

Отмечается, что объект как гостиница не действует.

Фото: Яндекс. Карты

В Самаре продают гостиницу «Азимут Националь» на улице Фрунзе, 91. Информация о продаже объекта появилась на профильных сайтах, пишет ВолгаНьюс.

Пятиэтажное здание гостиницы общей площадью в 8 303 квадратных метра оценили в 312 миллионов рублей. В объявлении также указано, что существует план реконструкции здания. Он предусматривает увеличение номерного фонда до 133 номеров общей площадью 9 192 квадратных метра.

Отмечается, что гостиница была построена еще в 1905 году. Здание является памятником культуры регионального значения. По состоянию на текущий момент гостиничный бизнес в помещении не ведется.