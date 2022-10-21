Директора самарского ФКР задержали по подозрению в хищении бюджетных денег

Предполагается, что ущерб от действий главы фонда превысил 2 миллиона рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Директор фонда капитального ремонта Самарской области Александр Константинов задержан по подозрению в хищении бюджетных средств. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

– Дома и на работе у Александра Константинова были проведены обыски. Он доставлен в СЧ УМВД Самары, где решается вопрос о его задержании. В отношении Константинова возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК «Мошенничество». С высокой вероятностью следствие будет ходатайствовать перед судом о его аресте, – написал парламентарий в своем телеграмм-канале.

Предполагается, что руководитель областного ФКР действовал в сговоре с подрядчиком в лице ООО «Волгарегионстрой-с», отмечает Хинштейн. Следствие полагает, что подозреваемый завышал объемы работ и их стоимость. Ущерб составил 2,2 млн. рублей.