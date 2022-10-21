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Происшествия21 октября 2022 11:29

В Самарской области водитель грузовика потерял управление и опрокинулся в кювет

Очевидцы поделились кадрами
Алена ПРОВКИНА
Водителя госпитализировали. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Водителя госпитализировали. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области из-за аварии пострадал водитель грузовика. По словам очевидцев, его госпитализировали.

Судя по опубликованной видеозаписи в социальных сетях, сегодня утром в 10:00, 21 октября 2022 года, на трассе Самара – Большая Черниговка опрокинулся в кювет грузовик MAN. Что послужило причиной аварии – пока неизвестно. По предварительным данным, водитель перевозил зерно.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области журналисту "КП-Самара" рассказали, что за рулем находился 61-летний водитель. Он доставлен в медицинское учреждение. Правоохранители продолжают работать на месте происшествия и устанавливать обстоятельства.