В Самарской области водитель грузовика потерял управление и опрокинулся в кювет

Водителя госпитализировали. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области из-за аварии пострадал водитель грузовика. По словам очевидцев, его госпитализировали.

Судя по опубликованной видеозаписи в социальных сетях, сегодня утром в 10:00, 21 октября 2022 года, на трассе Самара – Большая Черниговка опрокинулся в кювет грузовик MAN. Что послужило причиной аварии – пока неизвестно. По предварительным данным, водитель перевозил зерно.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области журналисту "КП-Самара" рассказали, что за рулем находился 61-летний водитель. Он доставлен в медицинское учреждение. Правоохранители продолжают работать на месте происшествия и устанавливать обстоятельства.