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Происшествия21 октября 2022 11:33

Самарским таможенникам удалось вернуть в бюджет государства более 2 миллионов рублей

Мужчина незаконно ввез автомобиль из Республики Абхазия
Ирина СИНЕГУБОВА
Машина въехала на территорию Ульяновской области и использовалась в личных целях. Фото: пресс-служба самарской таможни

Машина въехала на территорию Ульяновской области и использовалась в личных целях. Фото: пресс-служба самарской таможни

Самарские таможенники вернули в бюджет государства более 2 миллионов рублей. Они выяснили, что житель Ульяновска уклонился от уплаты таможенных платежей.

— Мужчина ввез из Республики Абхазия в Россию автомобиль NISSAN FUGA для личного пользования под видом транспортного средства международной перевозки, — сообщает пресс-служба самарской таможни.

В документах он числился как ответственный за использование транспортного средства при международной перевозке товаров. На границе установили срок временного ввоза автомобиля, но спустя время до 10 марта 2021 года он так и не был вывезен с территории РФ.

Как выяснилось, машина въехала на территорию Ульяновской области и использовалась в личных целях. Ее даже собирались продать. Так мужчина уклонился от уплаты таможенных платежей в размере 2 290 560 рублей. Это сумма относится к крупному размеру.

Житель Ульяновска должен будет заплатить 100 тысяч рублей в качестве штрафа, а автомобиль изъяли в пользу государства. В 2022 году было возбуждено еще три аналогичных уголовных дела.