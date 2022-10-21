Самарская компания «ВЭЛТ» стала «Экспортером года» в трех номинациях

«ВЭЛТ» занимается производством развивающих деревянных пазлов, декоративных объемных карт и головоломок. Фото: министерство экономического развития Самарской области

20 октября площадке Международного экспортного форума «Сделано в России» подвели итоги Всероссийского конкурса «Экспортер года». В числе победителей оказалась самарская компания «ВЭЛТ», которая занимается производством развивающих деревянных пазлов, декоративных объемных карт и головоломок. Резидент индустриального парка «Преображенка» занял 2-е место в номинации «Экспортер года в сфере промышленности», 3-е место в номинации «Прорыв года», а также 2-е место в номинации «Ответственный экспортер ESG».

– Мы благодарны правительству Самарской области за те условия, которые предоставлены нам в индустриальном парке «Преображенка». Это помогает предприятию стабильно работать, осваивать новые направления и рынки. Несмотря на сложный год, мы сохранили несколько экспортных направлений и сегодня нацелены активно выстраивать работу с Китаем. Мы с оптимизмом смотрим в будущее и уверены, что с поддержкой властей сможем продолжить уверенное развитие, – отметил основатель ООО «ВЭЛТ» Даниил Рахмаков.

Поддержка местного бизнеса является одним из приоритетных направлений работы областного правительства и главы региона Дмитрия Азарова. Власти оказывают помощь предпринимателям на всех этапах их деятельности.

– Мы гордимся успехами наших производителей как внутри страны, так и на международной арене, высокими оценками их деятельности. Компания «ВЭЛТ», работающая в промпарке «Преображенка», – это отличный пример современного, развитого производства, продукция которого интересна во многих странах, – поделился министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.