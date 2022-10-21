В Самаре за прошлый год не было ни одного летального случая при очистке кровель от снега

Компаниям рассказали о правилах работы. Фото: городская администрация

В Самаре провели семинар по охране труда сезонных работников. На встрече рассказали, какие требования необходимо соблюдать в этом году.

По информации городской администрации, на мероприятие пригласили около 150 организаций, которым рассказали о правилах работы на высоте при очистке кровли от наледи. К счастью в прошлом сезоне не было ни одного летального случая во время работы. Специалисты сообщили, что каждый работник, осуществляющий чистку, должен пройти необходимое обучение.

Помимо этого, работников обязаны снабдить каской, защитным сигнальным жилетом, стропами, анкерными точками и столбиками. Сотруднику могут выдать утепленный костюм.