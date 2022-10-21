В Самарской области увековечили память Героев России Андрея Соколовского и Александра Старчкова

На Алее Славы увековечили память Героев России

В Самарской области увековечили память Героев СВО. В воинской части в Тольятти на Аллее Славы почтили погибших при исполнении долга – Андрея Соколовского и Александра Старчкова. Губернатор Дмитрий Азаров встретился с родными Героев, чтобы отдать дань памяти и почтить имена бойцов.

- Я уверен, что подвиг наших героев вдохновит тысячи бойцов, защитников на исполнение своего самого высокого долга – перед Родиной, перед Отечеством, перед народом, - сказал глава региона.

Сержант Андрей Соколовский и рядовой Александр Старчков участвовали в СВО на территории Украины. Бойцы выполняли задачи и ценой собственных жизней помогли спасти сослуживцев. Герои погибли, выполняя свой воинский долг. Чтобы почтить память мужчин, на Аллею пришли родные, близкие, соратники, военнослужащие, юнармейцы и школьники. У Вечного Огня собравшиеся дали клятву помогать родным и близким Героев.

Глава региона дал свой личный номер семьям погибших, чтобы те смогли обращаться за помощью по любому вопросу. Родственники Героев рассказали, что чувствуют заботы и внимание со стороны командования и властей.

- Мне не пришлось обращаться самой ни в одно учреждение. С нами всегда связывались сами, помогали по всем вопросам. Спасибо большое за это. Сама бы я не сориентировалась, - отметила Наталья Соколовская.