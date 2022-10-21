В Самарской области задержали гендиректора ФКР 21 октября 2022 года

Подозреваемого задержали правоохранители Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области генеральный директор компании одного из региональных операторов предстанет перед судом. Он украл крупную сумму денег.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники полиции задержали гендиректора компании оператора 21 октября 2022 года. Правоохранители отмечают, что подозреваемый украл денежные средства в размере 2 226 222,50 рублей. На данный момент в отношении 46-летнего задержанного возбуждены два уголовных дела, которые соединили в одно производство.

Сотрудники ведомства проводят следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. Устанавливаются обстоятельства преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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