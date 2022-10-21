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Общество21 октября 2022 16:39

В Самарской области планируют ограничить массовые мероприятия на Новый год

Для детей праздники останутся без изменений
Ирина СИНЕГУБОВА
Для детей уже готовят, по словам политика, новогодние постановки и подарки.

Для детей уже готовят, по словам политика, новогодние постановки и подарки.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области власти планируют ограничить массовые мероприятия на Новый год из-за проведения специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заместителя председателя правительства Самарской области Александра Фетисова.

Это не коснется новогодних праздников для детей. Они пройдут в традиционном формате. Зампредседатель регионального правительства сказал, что министерство культуры области и театры готовят новогодние постановки и подарки для детей. — В любом случае новогодние праздники состоятся для детей. Наверное, не будет больших уличных гуляний, потому что действительно ситуация должна соответствовать той обстановке, которая сложилась, — сказал Александр Фетисов.