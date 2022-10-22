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Происшествия22 октября 2022 7:13

В Самаре у иномарки, влетевшей в забор, разбилась полностью передняя часть 22 октября

Кадрами с места происшествия поделились очевидцы
Ирина СИНЕГУБОВА
Автомобиль сильно поврежден, у него разбита передняя часть. Фото: телеграм-канал "СамараДТП"

Автомобиль сильно поврежден, у него разбита передняя часть. Фото: телеграм-канал "СамараДТП"

Страшное ДТП произошло в Самаре утром 22 октября 2022 года. По сообщению очевидцев, иномарка влетела в забор на пересечении улиц Тухачевского и Партизанская.

Кадрами произошедшего поделились очевидцы в телеграм-канале "СамараДТП". Судя по ним, автомобиль сильно поврежден, у него разбита передняя часть. Журналисту "КП-Самара" сообщили в ГУ МВД по Самарской области, что информация на данный момент уточняется.

— Летел по Тухачевского со стороны Гагарина, живой, даже ни царапины, говорит тормоза отказали, — пишет комментатор в телеграм-канале под постом.

Жители Самары удивляются, как автомобиль смог туда попасть. Обстоятельства ДТП выясняются и будут известны позже.