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Спорт22 октября 2022 9:21

В «МТЛ Арене» прошла Спартакиада трудовых коллективов Самарской области

В соревнованиях участвовало пять команд
Ирина СИНЕГУБОВА
Победителей и призеров определяли в шести дисциплинах. Фото: министерство спорта Самарской области

Победителей и призеров определяли в шести дисциплинах. Фото: министерство спорта Самарской области

В универсальном комплексе «МТЛ Арена» прошла Спартакиада трудовых коллективов Самарской области. Об этом сообщает региональное министерство спорта.

— Соревнования проводились по плаванию, стрельбе, настольному теннису, шахматам, волейболу и перетягиванию каната, — сообщает министерство спорта Самарской области.

В спартакиаде трудовых коллективов приняли участие пять команд. В их числе АО «АВТОВАЗ», АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания», АО РКЦ «Прогресс», «Газпром РГК и ГРО Самара», и ООО «Самарский Стройфарфор».

Победителей и призеров определяли в шести дисциплинах. По результатам общекомандного первенства золото забрала тольяттинская команда «АВТОВАЗа», второе место досталось АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания», брозна — у АО РКЦ «Прогресс».