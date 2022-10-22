В «МТЛ Арене» прошла Спартакиада трудовых коллективов Самарской области

Победителей и призеров определяли в шести дисциплинах. Фото: министерство спорта Самарской области

В универсальном комплексе «МТЛ Арена» прошла Спартакиада трудовых коллективов Самарской области. Об этом сообщает региональное министерство спорта.

— Соревнования проводились по плаванию, стрельбе, настольному теннису, шахматам, волейболу и перетягиванию каната, — сообщает министерство спорта Самарской области.

В спартакиаде трудовых коллективов приняли участие пять команд. В их числе АО «АВТОВАЗ», АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания», АО РКЦ «Прогресс», «Газпром РГК и ГРО Самара», и ООО «Самарский Стройфарфор».

Победителей и призеров определяли в шести дисциплинах. По результатам общекомандного первенства золото забрала тольяттинская команда «АВТОВАЗа», второе место досталось АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания», брозна — у АО РКЦ «Прогресс».