Накинулись втроем: в Самаре на Мехзаводе нашли расчлененное тело

Ему нанесли множество ударов различными предметами в жизненно важные органов, в том числе кухонным ножом. Фото: СУ СК по Самарской области

В пятницу, 21 октября 2022 года, в Красноглинском районе Самары обнаружили расчлененное тело 29-летнего молодого человека. По подозрению были задержаны трое мужчин.

— Фрагменты тела нашли днем в квартире одного из многоквартирных жилых домов, расположенных в поселке Мехзавод, — сообщили в СУ СК по Самарской области.

Среди задержанных оказался хозяин жилого помещения. По его словам, 20 октября 2022 года между ним и одним из троих гостей в ходе распития спиртных напитков возникла ссора. Мужчины оскорбляли друг друга, а затем начали драться. На погибшего молодого человека мужчины напали втроем.

Ему нанесли множество ударов различными предметами в жизненно важные органов, после этого подозреваемый взял кухонный нож и нанес еще несколько ударов. Чтобы скрыть преступление, мужчина разделил тело на фрагменты. Вместе с подельниками он начал искать транспортное средство, чтобы перевезти тело.

Мужчины в кратчайшие сроки были задержаны сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области. В настоящее время все подозреваемые задержаны. В ближайшее время следователи сообщат об избрании меры пресечения.