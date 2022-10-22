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Общество22 октября 2022 14:02

В Самарской области появится Совет отцов при уполномоченном по правам ребенка

Соответствующий приказ появился на сайте регионального правительства
Ирина СИНЕГУБОВА
Приказ был официально опубликован 17 октября 2022 года.

Приказ был официально опубликован 17 октября 2022 года.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На сайте правительства Самарской области появился приказ врио Уполномоченного по правам ребёнка Марины Тарасовой о создании в регионе Совета отцов.

Он создан, чтобы защищать права и интересы детей, формировать государственную семейную политику на территории Самарской области и усилить роль отцов в воспитании детей. Помимо этого, в целях указана пропаганда ответственного отцовства и формирование позитивного имиджа института семьи.

Приказ был официально опубликован 17 октября 2022 года. Он вступает в силу со дня опубликования. Совет отцов является коллегиальным совещательно-консультативным органом. Его возглавляет и организует Уполномоченный по правам ребёнка в Самарской области.