В Самарской области появится Совет отцов при уполномоченном по правам ребенка

Приказ был официально опубликован 17 октября 2022 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На сайте правительства Самарской области появился приказ врио Уполномоченного по правам ребёнка Марины Тарасовой о создании в регионе Совета отцов.

Он создан, чтобы защищать права и интересы детей, формировать государственную семейную политику на территории Самарской области и усилить роль отцов в воспитании детей. Помимо этого, в целях указана пропаганда ответственного отцовства и формирование позитивного имиджа института семьи.

Приказ был официально опубликован 17 октября 2022 года. Он вступает в силу со дня опубликования. Совет отцов является коллегиальным совещательно-консультативным органом. Его возглавляет и организует Уполномоченный по правам ребёнка в Самарской области.