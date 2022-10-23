Новый год в Самаре в 2022 году планируют встречать без массовых гуляний

Как Самару украсят к Новому году пока не известно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новый год в 2022 году в Самаре планируют встречать без массовых уличных празднеств и гуляний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя правительства региона Александра Фетисова. Тот пояснил, что новогодние праздники для детей пройдут в привычном формате, традиционно. Самарск4ие заведения культуры продолжают готовить новогодние постановки для детей.

- Наверное, не будет привычного формата- больших гуляний, потому что действительно ситуация здесь должна соответствовать обстановке сложившейся, - отметил Александр Фетисов. И подчеркнул, что самарцы наверняка встретятся в домашней обстановке, чтобы встретить праздник с родными и близкими.

Ранее подобные инициативы уже озвучивали и власти других регионов. Так, глава Башкирии Радий Хабиров запретил муниципалитетам организовывать крупные новогодние гуляния. В свою очередь президент Татарстана Рустам Минниханов заметил, что нельзя лишать праздника детей. Мэр Нижнего Новгорода в свою очередь также сообщил об отмене новогодних салютов и гуляний. При этом праздничные мероприятия в школах и детсадах здесь сохранятся.