"Дракон на Курумочем": в Самаре на видео попало необычное облачное одеяло

Как будто облачное одеяло накрывает только часть территорий. Кадр с видео Сергей Бобин

Жители Самары иногда удивляются: в Куйбышевском районе идет град, а в Кировском светит солнце. Как же так? Самарский видеограф Сергей Бобин показал, как это получается в своем канале Над Самарой. С помощью коптера он снял облачное одеяло над Самарой и Курумочем. На кадрах видно, как распределяются облака. Где-то они скопились над землей плотной подушкой, а неподалеку уже видно землю - над этой территорией светит солнце. В первые же минуты дрон пролетает через поле завихрений воздуха.

- Спасибо. Очень интересное природное явление. Вот как необычно воздушные потоки формируются и перемещаются. Прямо - туманный дракон. А мы иногда удивляемся: "У нас на половине огорода всё залило или померзло, а на другой половине хоть бы что", - делится эмоциями подписчик канала Алексей.

Кстати, в ближайшие дни Самару ждет похолодание, но вот дождей не обещают, по крайней мере, в больших количествах. Уже этой ночью столбики термометров опустятся до -3 градусов.