В Самаре на торгах продадут участок с ветхими домами у парка металлургов

Многие двухэтажки в том районе уже расселены

В Самаре с молотка пустят квартал с ветхими домами, который расположен около парка металлургов в границах улиц Ставропольской и Советской, Ташкентского переулка и проспекта Юных Пионеров. Речь идет об участке размером 4,94 гектара. Распоряжение о проведении аукциона на право комплексного развития территории опубликовано на сайте городской администрации.

Известно, что начальная цена аукциона 3,280 млн рублей. Минимальный шаг для торгов - 64 тысячи. Участникам необходимо внести задаток в размере минимальной цены контракта.

Стоит отметить, что на этой территории расположены дома не в самом лучшем состоянии, инвестору нужно будет расселить их, снести и облагородить территорию, застроив ее высотками, как уже произошло на соседних территориях.