Врач из Самары рассказала, какая еда медленно убивает детей

Самарский врач-диетолог Гузял Сабирова

Врач-диетолог из Самары дала родителям важные советы по питанию для ребенка. Оказывается, многие продукты для организма чрезвычайно вредны, негативно влияют на работу мозга и снижают иммунитет.

- Основными нарушениями в питании являются избыток углеводов и жиров животного происхождения, дефицит овощей, фруктов и ягод, нарушение режима питания. Из-за этого ухудшается внимание, появляется слабость, ребенок быстро утомляется, все это ведет к негативным последствиям, - говорит врач-диетолог Самарской областной клинической детской больницы имени Ивановой Гузял Сабирова.

Она отметила, что, формируя детское меню, нужно не забывать о балансе белков, жиров и углеводов, витаминов и минералов. Пищу при этом рекомендуется варить или запекать, готовить на пару, но не жарить и не коптить. От маринованной пищи и фастфуда детям тоже лучше отказаться, ну а взрослым - подать им пример.