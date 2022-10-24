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Общество24 октября 2022 4:29

Вандалы испортили граффити, посвященное памяти футболиста Дениса Ковба, в Самаре

Хоть он и находится в труднодоступном месте, до мурала добрались хулиганы
Ирина СИНЕГУБОВА
Памятный мурал был создан уличным художником Фугасом в ноябре 2021 года. Фото: "Еще Самара"

Памятный мурал был создан уличным художником Фугасом в ноябре 2021 года. Фото: "Еще Самара"

В Самаре вандалы изрисовали граффити в память о футболисте "Крыльев Советов" Денисе Ковбе. Оно красовалось на крыше заброшенного здания на берегу Волги.

Самарский Блогер Евгений Щекин в сообществе Вконтакте "Еще Самара" опубликовал кадры, как граффити выглядит сейчас. Разного содержания цветные надписи заполонили памятный мурал.

Он был создан уличным художником Фугасом в ноябре 2021 года: Денис Ковба скончался 18 ноября в возрасте 42 лет. С «Крыльями» он сыграл 260 раз и забил 8 голов. Команда завоевала бронзовые медали чемпионата России, также футболист выступал в Кубке УЕФА и играл в финале Кубка России.