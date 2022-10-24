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Происшествия24 октября 2022 4:47

В Самарской области начальник отдела госучреждения «подарила» мошенникам 2,28 миллионов рублей

Женщина поверила, что на ее имя оформлены кредиты в разных банках страны
Ирина СИНЕГУБОВА
Аферисты предложили для отмены операций взять встречный кредит.

Аферисты предложили для отмены операций взять встречный кредит.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волжском районе Самарской области 55-летняя начальница отделения промышленного контроля технического отдела госучреждения перевела мошенникам более 2,28 миллионов рублей.

— В течение семи дней ей звонили неизвестные, которые представлялись правоохранителями и менеджером по информационной безопасности банка, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Звонившим удалось убедить женщину, что на ее имя оформлены кредиты в разных российских банках. Они предложили для отмены операций взять встречный кредит и временно перевести деньги на «безопасный счет».

Жительница региона сделала все необходимое. В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Полицейские напоминают, сотрудники службы безопасности банка никогда не звонят своим клиентам с информацией о подозрительных действиях с банковской картой, следует сразу прерывать подобные звонки.