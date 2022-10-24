В Самаре незаконный предприниматель, судимый за порнографию, получил более 2,25 млн рублей

Регистрация в качестве субъекта предпринимательства у мужчины отсутствовала. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре 37-летний безработный местный житель в гараже, расположенном на ул. Технической, незаконно продавал продукты питания.

— Мужчина ранее уже был судим за незаконный оборот порнографических материалов и управление автомобилем в алкогольном опьянении, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Незаконный предприниматель в областном центре решил реализовывать продукты питания и другие товары первой необходимости. При этом регистрация в качестве субъекта предпринимательства у него отсутствовала.

В результате своей деятельности мужчине удалось получить доход на сумму свыше 2,25 миллионов рублей. В настоящий момент возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.