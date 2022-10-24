Старинный дом полицейского управления на ул. Фрунзе отреставрируют в Самаре

Сейчас в старинном здании размещено управление федеральной миграционной службы. Фото: t.me/s/ugookn63

В Самаре отреставрируют еще один памятник архитектуры. В порядок приведут дом полицейского управления на улице Фрунзе, 112. Здание, в котором с декабря 1917 по июнь 1918 года находился штаб охраны города. Об этом сообщает пресс-служба УГООКН Самарской области.

- Планируется воссоздать первоначальный внешний облик здания, его архитектурно-декоративное оформление. Существующая функция постройки будет сохранена. В нем по-прежнему будет работать управление федеральной миграционной службы, - отметили в ведомстве.

Рабочим предстоит демонтировать позднее крыльцо, расчистить фасад от слоев краски, отреставрировать лепной декор и штукатурный слой на фасадах и их окраску, раскрыть исторические приямки, воссоздать окна и двери, сделать металлическую кровлю и водосток, а также провести перепланировку с учетом требований пожарной безопасности и доступа маломобильных граждан.

Специалисты уже обследовали здание и подготовили проект реставрации. Эти работы провели на средства из федерального бюджета.