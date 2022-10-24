В Самарском Доме ветеранов завершился ремонт

Александр Милеев взял проблемный вопрос на контроль

Самарский Дом ветеранов, наконец, отремонтировали. Подрядчик утеплил, отштукатурил и покрасил фасад, привел в порядок входные группы, балконы, окна. Перенести на 30 лет раньше сроки проведения капитального ремонта удалось заместителю председателя Самарской губернской думы Александру Милееву, который взял проблемный вопрос на личный контроль.

Первые жалобы на состояние Дома ветеранов, расположенного на проспекте Кирова, 365, начали поступать два года назад. На здании появились трещины, декоративная штукатурка осыпалась, требовалась частичная замена остекления. Но по графику Фонда капремонта ремонтировать фасад планировалось только в 2049-2051 годах.

Самарский Дом ветеранов, построенный в 2000 году, принадлежит муниципалитету. Здесь проживают люди, которые нуждаются в специальной социальной защите. Это ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, инвалиды-колясочники и их семьи. Всего 123 человека.

Как только с домом начались проблемы, жители подали заявку, чтобы перенести капремонт на более ранние сроки. Но получили отказ. Тогда инициативная группа граждан Кировского района обратилась к вице-спикеру Самарской губернской думы Александру Милееву с просьбой оказать содействие.

Сверху -2020 год, снизу -2022 год

Парламентарий взял вопрос на личный контроль. Чтобы решить проблему максимально оперативно, были направлены многочисленные депутатские запросы в различные инстанции, проведены встречи и совещания. В итоге перенос сроков капитального ремонта Дома ветеранов был согласован.

«Два года мы шли к этой цели. Я как депутат обещал своим избирателям, что Дом ветеранов будет отремонтирован, и свое слово сдержал. Считаю, что создать комфортные условия для проживания ветеранов – это прямая обязанность властей. Мы объединили усилия с администрацией Самары, с областным Правительством, и сегодня капитальный ремонт завершен», – подчеркнул Александр Милеев.

Несмотря на непростую экономическую и геополитическую ситуацию, депутату удалось добиться выделения бюджетных средств: 39 млн рублей были направлены на ремонт Дома ветеранов. Как отметил Александр Милеев, подрядчик нашел возможность выполнить не только основные работы по фасаду, но и даже поменять двери на входной группе. И это получилось сделать даже в ситуации, когда цены на стройматериалы взлетели.

Завершению ремонтных работ больше всего рады жители Дома ветеранов. Теперь они твердо знают, что даже сложные проблемы можно решить, если обратиться за помощью к депутату своего округа.

«Мы очень довольны. Бригада работала оперативно. Добросовестные, вежливые, аккуратные ребята постоянно с нами контактировали, советовались, учитывали наши пожелания. Строители трудились от рассвета до заката и управились до зимних холодов», – поделился радостью ветеран боевых действий, житель дома №365 Николай Семенов.