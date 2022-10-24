В Самаре 79-летний водитель и два пассажира «Ваз-2107» пострадали в столкновении с «Камазом»

Водитель грузовика перестраивался и столкнулся с отечественной легковушкой. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В воскресенье, 23 октября, в 12:30 в Промышленном районе Самары пострадали 79-летний водитель и два пассажира автомобиля «Ваз-2107», в который врезался грузовик.

— 47-летний водитель «Камаза 6520-73», двигался по ул. Ново-Вокзальной в сторону ул. Черемшанской, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Напротив дома № 59 он перестраивался и столкнулся с отечественной легковушкой. В свою очередь, 79-летний водитель ехал в попутном направлении без изменения направления движения.

В результате аварии пострадали водитель «Ваз-2107» и два его пассажира – 52-летняя и 31-летняя женщины. Всех пострадавших с места происшествия доставили в медицинское учреждение. Их состояние в данный момент неизвестно.