Самарские работодатели назвали главные характеристики для новых сотрудников

Новичкам следует быть открытыми, исполнительными, внимательными и доброжелательными. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Работодатели Самары рассказали, что самое главное для нового сотрудника в коллективе. Большинство специалистов HR считают, что это — принятие правил компании. Таковы данные опроса, который провел сервис SuperJob.

Принимать правила компании важно, по мнению каждого десятого менеджера по персоналу. Каждый одиннадцатый (9%) советует молчать и слушать, еще 7% считают, что нужно быть коммуникабельным.

Другие эйчары убеждены, что новички должны быть готовы к обучению. Также среди главных правил для новых сотрудников специалисты назвали внимательность, ответственность, доброжелательность, вежливость. Еще одни советы — делать свою работу, задавать вопросы и не нарушать дисциплину.

19% опрошенных заявили, что для новичка важно быть адекватным, адаптивным, скромным и порядочным. Еще 1% респондентов считает, что новый сотрудник должен быть исполнительным, активным и открытым.