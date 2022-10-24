Пчеловоды передали самарским военным более 250 кг цветочного меда

Анатолий и Владимир Савачаевы привезли в реготделение партии "Единая Россия" 20 банок меда.

Пчеловоды Похвистневского района — братья Анатолий и Владимир Савачаевы — передали для самарских военных, участников СВО необычный гуманитарный груз. Они привезли в региональное отделение партии «Единая Россия» мед.

Потомственные пчеловоды собрали для военнослужащих 20 банок цветочного меда с собственной пасеки. Вес груза составил более 250 кг. По их словам, мед помогает быстро восстановить энергию и снимает стресс.

Братья рассказали, что решили помочь самарским бойцам в память о своем отце, который принимал участие в Великой Отечественной войне. Он прошел от Подмосковья до Берлина.

— Вместе со своими боевыми товарищами отец изгонял фашистов. И вспоминая все это, мы с братом хотим сделать такой сладкий подарок нашим воинам и защитникам Родины. Берегите себя и возвращайтесь с победой! — поделились Анатолий и Владимир.

Инициативу братьев из села Старопохвистнево решили поддержать и другие пчеловоды. Среди них — жители других населенных пунктов Похвистневского района, а также Приволжья.