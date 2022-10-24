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Здоровье24 октября 2022 10:34

В Самарской области обнаружили 315 новых случаев коронавируса 24 октября 2022 года

Количество заболевших немного уменьшилось
Ирина СИНЕГУБОВА
В регионе за сутки провели 8 345 лабораторных исследований на КВИ.

В регионе за сутки провели 8 345 лабораторных исследований на КВИ.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным регионального оперштаба на 24 октября 2022 года, в Самарской области за сутки обнаружили 315 новых случаев коронавирусной инфекции.

Всего за сутки госпитализировали 23 человек, провели 8 345 лабораторных исследований на КВИ, обследовали 241 жителя региона с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ, 74 человека выявили при профилактическом обследовании без клинических проявлений, три пациента скончались.

Из общего числа новых случаев COVID-19 158 выявили в г. Самара, 82 в г. Тольятти, 29 в г. Сызрань, по 9 в г.Новокуйбышевск и г. Чапаевск, 6 в Волжском районе, по 5 в г. Жигулевск и Приволжском районе, по 4 в г. Октябрьск и Пестравском районе, 1 в Сергиевском, Сызранском, Шигонском и Исаклинском районах.