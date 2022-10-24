В Самаре выставили на продажу торговый центр Hoff на Московском шоссе

Объявление о продаже ТЦ появилось в середине октября. Фото: Avito.ru

В Самаре продают ТЦ Hoff, расположенный на Московском шоссе. Соответствующее объявление появилось в середине октября на сайте Avito.

– В торговом помещении успешно действует арендный бизнес. Здесь расположен стабильный федеральный арендатор, гипермаркет мебели Hoff. Место очень раскрученное и удобное по своей локации. Выгодные и быстрые сроки окупаемости - 6,5 лет, – следует из объявления.

Отмечается, что в здании также расположен продуктовый гипермаркет и другие магазины. Кроме того, у торгового центра имеется собственная большая парковка. Подведены все коммуникации, установлены современные системы вентиляции и кондиционирования.

Стоимость ТЦ Hoff составляет 494 000 000 рублей.