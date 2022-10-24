Фестиваль телепрограмм и фильмов «Герой нашего времени» стартовал в Самаре

Фестиваль продлится с 24 по 26 октября 2022 года Фото: правительство Самарской области

В понедельник, 24 октября 2022 года, в Самаре стартовал фестиваль социально значимых телепрограмм и телефильмов «Герой нашего времени». Организатор — национальная ассоциация телерадиовещателей (НАТ). Участники форума: федеральные и региональные телекомпании, продюсерские центры, журналисты, режиссеры и др.

Во вторник, 25 октября 2022 года, в Самаре пройдет мастер-класс и разбор конкурсных работ. Он состоится в режиме реального времени — в прямом эфире. Такого ни разу не было за всю историю фестиваля.

В 9:00 (мск) стартует трансляция мастер-класса гендиректора НАТ Александра Широких «СММ по-русски. Новая реальность соцсетей для региональных медиа». Ее можно будет увидеть в эфире местного телеканала. А в 10:30 (мск) стартует разбор конкурсных программ и фильмов. Члены жюри проведут его в прямом эфире. Присоединиться сможет любой желающий.

Отметим, фестиваль продлится до 26 октября 2022 года.