Самарские энергокомпании выплатят 100 тысяч рублей каждому мобилизованному сотруднику

Дополнительную поддержку мобилизованным сотрудникам окажут самарские энергокомпании. Они выплатят по 100 тысяч рублей каждому работнику, призванному в рамках частичной мобилизации.

— С такой инициативой выступили «Самараэнерго», «Средневолжская газовая компания» и «Самарская сетевая компания», — сообщает Союз машиностроителей России.

Помощь в период проведения спецоперации также будет оказываться семьям мобилизованных сотрудников. Выплаты составят в среднем не менее 25 тысяч рублей в месяц. А в рамках полисов ДМС мобилизованные сотрудники получат до 100 тысяч рублей на восстановление здоровья и реабилитацию.

— Союз машиностроителей России оказывает системную помощь нашим вооруженным силам и регионам, которые вошли в состав страны. Инициатива самарских энергетиков – еще один вклад в общее дело, — сказал председатель самарского реготделения Владимир Аветисян.

Помимо этого, за всеми мобилизованными сотрудниками энергокомпании сохраняют рабочие места. К инициативе по поддержке мобилизованных может присоединиться и АО «Самарагорэнергосбыт».