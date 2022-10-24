В Самаре построят новую дорогу для продления ул. Путевой

Новая дорога будет начинаться от пересечения улицы Мира и Северного шоссе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре построят новую дорогу. Речь идет о продлении улицы Путевой в микрорайоне Крутые Ключи. Министерство транспорта и автодорог региона уже приступило к поиску подрядчика для разработки необходимого проекта. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Планируется, что протяженность новой дороги составит 2 км. Она будет начинаться от пересечения улицы Мира и Северного шоссе, а заканчиваться подъездом к поликлинике (второй километр улицы Путевой). Точных параметров дороги пока нет. Согласно техзаданию, подрядчику нужно будет разделить проект на два этапа: на первом предусмотреть устройство двух полос движения, а на втором — расширение до 4 полос. Срок выполнения работ — до 31 декабря 2023 года.

Сейчас идет процесс подачи заявок. Итоги электронного аукциона подведут 3 ноября 2022 года. Начальная (максимальная) стоимость контракта — 19,5 млн рублей.