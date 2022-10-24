В администрации Самары обсудили создание новых мест в детских садах

Новые места создают благодаря ремонту существующих зданий и строительству детсадов Фото: администрация Самары

В понедельник, 24 октября 2022 года, в администрации Самары прошло еженедельное рабочее совещание. На нем обсудили работу по созданию мест в детских садах. Сейчас доступность дошкольного образования в городе составляет 83,2%. Власти делают все возможное, чтобы улучшить этот результат.

— Обеспечение доступности дошкольного образования для детей 1,5-3 лет - одна из важнейших задач нацпроекта «Демография». За прошедшие несколько лет мы достигли определенных результатов, но не перестаем уделять этому вопросу самое пристальное внимание. Используем все возможности, которые у нас есть, — отметила глава Самары Елена Лапушкина.

Очередность в дошкольные учреждения с 2018 года удалось сократить в более чем в 3 раза. В настоящее время муниципальные садики посещает 5 131 ребенок в возрасте до 3 лет, частные — 1 122 малыша. В муниципальных учреждениях остаются свободными 185 мест для детей ясельного возраста.

Создавать новые места удается благодаря ремонту и переоборудованию детских садов и строительству новых. К примеру, в 2022 году открылось дошкольное отделение во втором корпусе школы № 26 на Пятой просеке. Преображение двух садиков позволило открыть 55 мест. Еще 461 место удалось создать при доукомплектовании действующих групп. Кроме того, 220 малышей зачислили в группы кратковременного пребывания. Также дополнительно были созданы разновозрастные группы на 300 мест.

В этом году в Самаре готовят к открытию детсады на улице Подшипниковой на 112 мест, в том числе 21 — ясельное, и на улице Ташкентской на 132 места (60 ясельных). А благодаря капремонту нефункционирующих зданий дошкольных учреждений в Долотном переулке и на улице Запорожской количество мест будет увеличено на 228 (90 ясельных).