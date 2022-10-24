Дед Мороз приедет в Самару 10 декабря 2022 года / Фото: vk.com/poezddedamoroza

Жители Самарской области вновь смогут увидеть Деда Мороза из Великого Устюга. Он приедет в 63 регион на поезде. В свое большое путешествие зимний волшебник, Снегурочка и его помощники отправились 22 октября 2022 года. В Самару они прибудут в начале декабря.

Деду Морозу предстоит преодолеть более 33 тысяч километров. Он посетит свыше 130 городов Первый в списке — Тайшет. В каждом населенном пункте из списка запланирована праздничная программа.

В некоторых городах сказочный поезд будет стоять менее двух часов. Там запланирован показ бесплатного спектакля. В других городах зимний волшебник пробудет более двух часов. Местные жители смогут посетить передвижную резиденцию Деда Мороза, пройти квест, получить сладкий подарок и побывать на чаепитии в вагоне-ресторане. Для этого потребуется купить билет. Кто не успеет, сможет посетить вагон-лавку и вагон-ресторан с северной кухней в порядке живой очереди.

В Самару поезд Деда Мороза приедет 10 декабря 2022 года. Он простоит здесь более двух часов. На следующий день состав прибудет в Сызрань, где запланирована короткая развлекательная программа.