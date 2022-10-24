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Общество24 октября 2022 15:43

В Самаре в 2023 году откроются три новые ярмарки

Площадки разместятся на территориях двух районов города
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Каждая ярмарка будет рассчитана на 100 торговых мест.

Каждая ярмарка будет рассчитана на 100 торговых мест.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжают открываться новые ярмарки. В скором времени город обзаведется еще тремя площадками. Об этом сообщили в городском департаменте экономического развития, инвестиций и торговли.

Как рассказал руководитель департамента Владислав Зотов, новые ярмарки появятся в двух районах – Промышленном и Кировском. В Промышленном районе они будут работать на улицах Фадеева и Физкультурная, в Кировском – на улице Земеца.

Отмечается, что каждая площадка будет рассчитана на 100 мест. Открытие ярмарок запланировано на 2023 год.

По данным властей, на текущий момент в городе действует 38 ярмарок с общим количеством 1660 мест. С начала года число таких торговых площадок увеличилось на 36%. При этом цены на муниципальных ярмарках в среднем ниже, чем в сетевых магазинах.