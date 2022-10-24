В Самаре в 2023 году откроются три новые ярмарки

Каждая ярмарка будет рассчитана на 100 торговых мест. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжают открываться новые ярмарки. В скором времени город обзаведется еще тремя площадками. Об этом сообщили в городском департаменте экономического развития, инвестиций и торговли.

Как рассказал руководитель департамента Владислав Зотов, новые ярмарки появятся в двух районах – Промышленном и Кировском. В Промышленном районе они будут работать на улицах Фадеева и Физкультурная, в Кировском – на улице Земеца.

Отмечается, что каждая площадка будет рассчитана на 100 мест. Открытие ярмарок запланировано на 2023 год.

По данным властей, на текущий момент в городе действует 38 ярмарок с общим количеством 1660 мест. С начала года число таких торговых площадок увеличилось на 36%. При этом цены на муниципальных ярмарках в среднем ниже, чем в сетевых магазинах.