В Самаре на зимнее содержание дорог направят более 750 млн рублей

Победители аукционов будут известны после 7 ноября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области объявило поиск подрядчика, который займется зимним содержанием дорог в Самаре. На сайте госзакупок появилось сразу два лота, которые касаются основных городских магистралей.

Так, лот стоимостью 408,5 млн. рублей предусматривает зимнее содержание Московского шоссе на участке от ул. Мичурина до М-5 «Урал» и мостового перехода «Кировский».

Второй лот – зимнее содержание улицы Ново-Садовая (от Полевой до проспекта Кирова), Красноглинского шоссе (от моста через Сок до Волжского шоссе), улицы Демократической (от Волжского шоссе до Ново-Садовой), Волжского шоссе (от Московского шоссе до Красноглинского шоссе), а также дороги Волжский – аэропорт «Курумоч» на участке км 11+488 – км 12+388. На эти цели отведено 343,3 млн. рублей.

Подрядчики будут определены после 7 ноября 2022 года.