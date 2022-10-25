В Самаре парень обронил свой телефон, пока похищал чужой и избивал его владельца

Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вечером в Советском районе Самары 20-летнего молодого человека начал избивать прохожий. Неизвестный похитил его телефон, но не заметил, что обронил свой.

— Прохожий поравнялся с ним возле одного из домов на улице Свободы, ударил кулаком в лицо, в результате чего парень упал, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Нападавшего это не остановило, он продолжил наносить удары по телу молча. Когда у молодого человека из кармана выпал сотовый телефон, агрессивный прохожий подобрал его и убежал. Полицейские обнаружили недалеко от места происшествия телефон, который обронил злоумышленник.

В течение нескольких часов после происшествия был задержан ранее судимый за кражу 27-летний житель посёлка Мехзавод. Безработный парень признал вину и сказал, что необдуманно украл телефон. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. Мужчина находится под домашним арестом.