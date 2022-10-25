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Общество25 октября 2022 7:09

Правила гигиены и ВИЧ: при бытовом общении вирус не передается

ВИЧ не меняет быт. А вот правилами гигиены лучше не пренебрегать
Сергей ЧЕРНЫХ
Сдать тест на ВИЧ бесплатно и анонимно

Сдать тест на ВИЧ бесплатно и анонимно

Когда родные и близкие узнают о ВИЧ-положительном статусе своего родственника или знакомого, то реакция бывает совершенно разная. Если вы живете с ВИЧ-положительным человеком или пришли к нему в гости, нет необходимости предпринимать излишние меры предосторожности.

У взрослого человека ВИЧ передается через незащищенный половой контакт или через кровь, которая должна попасть в кровоток другого человека. При обычном ежедневном общении с ВИЧ-положительным человеком опасности нет.

Рукопожатия, поцелуи, крепкие объятия абсолютно безопасны (если нет микротравм и микротрещин), можно вместе готовить еду и устраивать застолье (отдельная посуда ВИЧ-положительному человеку не нужна). Нет необходимости дезинфицировать предметы мебели и сантехнику в туалете.

ВИЧ не передается через кожу и слюну, поэтому ни через расческу, ни через зубную щетку инфицирование произойти не может. Вирус может оказаться на лезвии бритвы, если человек порезался, но даже попавший во внешнюю среду вирус быстро погибает.

Тем не менее, предметы личной гигиены должны быть у каждого человека индивидуальными независимо от ВИЧ-статуса. И если с помощью зубной щетки заразиться ВИЧ невозможно, то получить кариес или герпес вероятность есть. Поэтому пренебрегать простыми правилами личной гигиены не стоит в любом случае.

Сдать тест на ВИЧ бесплатно и анонимно можно в отделениях Самарского СПИД-центра:

г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 226

г. Новокуйбышевск, ул. Чернышевского, д. 1а

г. Тольятти, бульвар Здоровья, д. 25

г. Тольятти, ул. Зеленая, д.15

г. Сызрань, ул. Советская, д. 17

https://vk.com/samaraspidcenter