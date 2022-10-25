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Происшествия25 октября 2022 7:15

Трамвай сошел с рельсов на путепроводе «Кировский» в Самаре 25 октября 2022 года

Очевидцы сняли последствия ЧП на видео
Анастасия ФИЛАТОВА
Не удержался на рельсах трамвай № 25 / Фото: samara.dtp.official

Не удержался на рельсах трамвай № 25 / Фото: samara.dtp.official

Утром во вторник, 25 октября 2022 года, в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. На путепроводе «Кировский» трамвай сошел с рельсов. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

По словам свидетелей происшествия, с путей слетел одновагонный трамвай. На грунте оказалась передняя часть электротранспорта. На месте происшествия уже работает аварийная бригада МП «Трамвайно-троллейбусное управление». Специалисты делают все, чтобы вернуть трамвай на рельсы.

Что стало причиной происшествия, пока не ясно. Информации о пострадавших нет.