Силовики провели задержание у рынка «Кристалл» в Самаре

Силовики задержали водителя и пассажиров вазовской легковушки / Фото: Подслушано Самара

В понедельник, 24 октября 2022 года, жители Самары стали свидетелями спецоперации силовиков. Правоохранители остановили вазовскую легковушку и задержали водителя вместе с пассажирами. Очевидцы сняли происшествие на видео.

По словам местных жителей, все случилось около рынка «Кристалл» на пересечении улиц XXII Партсъезда и Вольской. На месте работали сотрудники ДПС и бойцы спецназа. Силовики задержали молодых людей. Они уложили их лицом на капот.

В чем провинились парни, пока не ясно. Редакция «КП-Самара» обратилась за комментариями в ГУ МВД и СУ СК по Самарской области. Пока правоохранители не раскрывают подробности задержания.