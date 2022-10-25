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Общество25 октября 2022 7:42

Силовики провели задержание у рынка «Кристалл» в Самаре

Очевидцы сняли спецоперацию на видео
Анастасия ФИЛАТОВА
Силовики задержали водителя и пассажиров вазовской легковушки / Фото: Подслушано Самара

Силовики задержали водителя и пассажиров вазовской легковушки / Фото: Подслушано Самара

В понедельник, 24 октября 2022 года, жители Самары стали свидетелями спецоперации силовиков. Правоохранители остановили вазовскую легковушку и задержали водителя вместе с пассажирами. Очевидцы сняли происшествие на видео.

По словам местных жителей, все случилось около рынка «Кристалл» на пересечении улиц XXII Партсъезда и Вольской. На месте работали сотрудники ДПС и бойцы спецназа. Силовики задержали молодых людей. Они уложили их лицом на капот.

В чем провинились парни, пока не ясно. Редакция «КП-Самара» обратилась за комментариями в ГУ МВД и СУ СК по Самарской области. Пока правоохранители не раскрывают подробности задержания.