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Происшествия25 октября 2022 8:28

Двухэтажное здание загорелось на ул. Куйбышева в Самаре 25 октября 2022 года

Местный житель снял с воздуха охваченный дымом дом
Анастасия ФИЛАТОВА
На месте происшествия работают сотрудники МЧС

На месте происшествия работают сотрудники МЧС

Фото: Скриншот с видео

Утром во вторник, 25 октября 2022 года, в Самарском районе областной столицы произошло ЧП. На улице Куйбышева загорелся один из домов. Местный видеоблогер Евгений Щекин снял пожар с воздуха. На кадрах видно, что клубы дыма вырываются из окон второго этажа здания.

Ситуацию прокомментировали в ГУ МЧС по Самарской области. По данным ведомства, огонь охватил двухэтажный расселенный дом № 31б по улице Куйбышева. Вызов на пульт дежурного поступил в 10:08. На месте происшествия работают 40 человек.

Насколько известно, пламя распространилось на территории площадью 120 квадратных метров. Информации о пострадавших нет. Из-за чего начался пожар, пока не ясно.