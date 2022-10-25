Двухэтажное здание загорелось на ул. Куйбышева в Самаре 25 октября 2022 года

На месте происшествия работают сотрудники МЧС Фото: Скриншот с видео

Утром во вторник, 25 октября 2022 года, в Самарском районе областной столицы произошло ЧП. На улице Куйбышева загорелся один из домов. Местный видеоблогер Евгений Щекин снял пожар с воздуха. На кадрах видно, что клубы дыма вырываются из окон второго этажа здания.

Ситуацию прокомментировали в ГУ МЧС по Самарской области. По данным ведомства, огонь охватил двухэтажный расселенный дом № 31б по улице Куйбышева. Вызов на пульт дежурного поступил в 10:08. На месте происшествия работают 40 человек.

Насколько известно, пламя распространилось на территории площадью 120 квадратных метров. Информации о пострадавших нет. Из-за чего начался пожар, пока не ясно.