Зенитчики отразили авианалет «противника» в Самарской области

В уничтожении целей помогли системы С-400 "Триумф" / Фото: пресс-служба ЦВО

В Самарской области военные отразили авианалет «противника». В этом им помогли зенитные ракетные системы С-400 «Триумф». Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

В тренировке приняли участие более 100 военных и около 15 единиц техники. Зенитчики организовали эшелонированную оборону и выполнили захват и сопровождение воздушных объектов условного противника. После этого они сделали электронные пуски ракет из систем С-400 «Триумф».

Военные успешно отразили «авианалет». Они уничтожили более 20 целей, которые двигались на различных высотах. Их скорость превышала 1000 м/с. Однако это не помешало зенитчикам ликвидировать воздушные объекты.