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Общество25 октября 2022 10:41

В Ставропольском районе построят новый спорткомплекс за 64,9 млн рублей

Объект планируют возвести за счет средств областного и местного бюджетов
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Подрядчик, который будет выполнять работы, уже определен.

Подрядчик, который будет выполнять работы, уже определен.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ставропольском районе Самарской области появится новый спортивный комплекс. Объект возведут в селе Зеленовка. Информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно документации, здание будет состоять из одного этажа. Его площадь составит 282 квадратных метра. За основу возьмут спорткомплекс, расположенный в селе Бакрчи Республики Татарстан.

Подрядчик, который будет выполнять работы, уже определен. Строительством займется ООО «Спецстрой» – компания единственная подала заявку на торги. Изначально контракт оценили в 72,9 млн. рублей, однако «Спецстрой» предложил возвести объект за 64,9 млн. рублей. Отмечается, что на строительство потратят средства областного и местного бюджетов.

Компания должна будет подготовить проект и выполнить строительно-монтажные работы в течение 60 дней, с учетом получения положительного заключения госэкспертизы. Завершить строительство планируется до конца текущего года.