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Здоровье25 октября 2022 11:01

В Самарской области обнаружили 306 случаев коронавируса 25 октября 2022 года

Наибольшее количество заболевших в крупных городах
Ирина СИНЕГУБОВА
В регионе госпитализировали 35 человек, четыре пациента скончались.

В регионе госпитализировали 35 человек, четыре пациента скончались.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным регионального оперштаба на 25 октября 2022 года в Самарской области за сутки подтвердили 306 новых случаев коронавирусной инфекции.

В регионе госпитализировали 35 человек, четыре пациента скончались. Было проведено 6069 лабораторных исследований на КВИ. Также 277 человек обследовали с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ. Еще 29 человек выявили при профилактическом обследовании лиц без клинических проявлений.

Еще 71 заболевших выявили в г. Самаре, 69 в г. Тольятти, 20 в г. Сызрань, по 17 в Похвистневском и Нефтегорском районах, по 16 в г. Похвистнево и Волжском районе, 12 в Борском районе, 10 в Шигонском районе, 9 в г.Новокуйбышевск, 7 в Безенчукском районе, 6 в Елховском районе, по 4 в Алексеевском и Приволжском районах.

По 3 новых случая в городах Октябрьск, Отрадный, Чапаевск, а также в Большеглушицком, Богатовском, Кинель-Черкасском и Сызранском районах, 2 в Ставропольском районе, по 1 в Большечерниговском, Исаклинском, Камышлинском, Пестравском и Хворостянском районах.