Для музея Алабина хотят купить здание на ул. Фрунзе в Самаре

На покупку здания для музея Алабина предусмотрено 110 млн рублей / Фото: alabin.ru

Министерство культуры Самарской области планирует приобрести здание для музея имени П.В. Алабина. Оно находится на улице Фрунзе, 96. Как пишет Волга Ньюс, на эти цели в бюджете региона предусмотрели 110 млн рублей.

По данным министерства имущественных отношений, новые помещения необходимы для размещения музейных фондов на время капитального ремонта основного здания культурного учреждения. Проект обновления музея планируется подготовить в 2022 году.

Завершить ремонт основного здания музея Алабина намерены в 2024 году. В дальнейшем в помещении, которое хочет приобрести минкульт, предполагается создать археологический центр, специализированную библиотеку, научный архив, лекторий и тематическую экспозицию, которая будет открыта для посетителей.