В Самаре продают бронированную разведывательно-дозорную машину за 850 тысяч рублей

Пробег боевой машины составляет около двух километров. Фото: https://vk.com/avtobuy163?w=wall-61386385_48669

На одном из авторынков Самары продают бронированную разведывательно-дозорную машину. Продавец хочет за нее 850 тысяч рублей.

Объявление о продаже БРДМ-2 появилось в сообществе Вконтакте. Автор поста уверяет, что техника в отличном состоянии, на полном боевом ходу. Все функции работают, а пробег составляет около двух километров.

— Передвигаться можно по дорогам общего пользования. Помогу организовать отправку в регионы, сменить собственника, — пишет продавец.

Техника стоит на учете, она в полном комплекте: есть дополнительный трос, громкоговоритель, танковые фары и др. Для управления БРДМ-2 нужны тракторные права категории А3.