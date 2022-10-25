На самарских колодцах появилось более 350 защитных устройств

Специальные устройства позволяют защитить горожан от травм при возможном падении. Фото: ООО «РКС-Самара»

Специалисты ООО «РКС-Самара» продолжают установку защитных устройств на городских колодцах. Недавно они установили более 350 таких конструкций. Об этом сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.

– Прочную конструкцию в виде круглого щита с распорками придумали и создали на предприятии. Устройство помещается под крышку, закрепляется в горловине колодца. Если в открытый колодец попадает человек или животное, щит не дает им провалиться в глубину, – рассказали в ООО «РКС-Самара».

В организации отмечают, что на обслуживании специалистов сегодня находится более 70 тысяч колодцев. У других инженерных предприятий – примерно столько же. Сотрудники физически не успевают следить за их сохранностью. Между тем крышки с колодцев пропадают каждый день.

Созданная на предприятии конструкция позволяет защитить горожан от травм при возможном падении. В дальнейшем специалисты ООО «РКС-Самара» планируют организовать выпуск люков с защитным устройством в комплекте, чтобы каждый колодец изначально был более безопасным.