Несколько школ эвакуировали в Самаре 25 октября 2022 года

После эвакуации детей распустили по домам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем во вторник, 25 октября 2022 года, в Самаре эвакуировали сразу несколько школ. Об этом сообщили родители учеников.

- В школе № 116 эвакуация. Всех детей вывели из здания, - поделились в соцсетях очевидцы.

Насколько известно, аналогичные ситуации сейчас наблюдаются в школах №№ 7, 13, 32, 33, 37, 74, 77, 90, 129, 153, 174 и других. По предварительным данным, учеников распустили по домам.

Что стало причиной массовой эвакуации, пока не ясно. Официальных комментариев по факту случившегося не поступало. Горожане предполагают, что это могут быть учения. Некоторые считают, что кто-то опять решил пошутить и «заминировал» здания.